Стала відома сума потенційного кредиту Росії для України - Bloomberg

Україна веде переговори з Росією про кредит у розмірі до $15 млрд.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, близькі до процесу російсько -українських переговорів.

За їх словами, цього року Україна може отримати тільки $5 млрд. Решту буде надано згодом.

Офіційно інформація не підтверджена. Мінфін Росії підтвердив лише сам факт переговорів, але відмовився повідомити подробиці.

Як повідомляв УНІАН раніше, помічник президента Російської Федерації Андрій Бєлоусов не виключив, що Україна звернеться до Росії з проханням про кредит, і він буде оперативно наданий.