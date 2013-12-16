Помічник Путіна не виключає, що РФ може виділити Україні кредит
10:41, 16 грудня 2013Політика
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Помічник Президента Російській Федерації Андрій Бєлоусов не виключив, що Україна звернеться до Росії з проханням про кредит, і його буде оперативно надано.
Андрій Бєлоусов / Фото : Сергій Куксін
Про це Бєлоусов сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи надаватиме Росія кредит Україні.
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"Ситуація в Україні зараз така, що без надання кредитів тих чи інших вони просто не зможуть підтримати економічну стабільність Я не виключаю того, що кредит – буде таке прохання – відповідно, буде надано", - відзначив він, повідомляє РІА «Новости».
Відповідаючи на запитання, чи можна чекати, що таке питання порушуватиметься завтра на зустрічі президентів двох країн, Белоусов сказав: "Те, що буде прийняте якесь рішення, я не виключаю".
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