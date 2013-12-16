Помічник Путіна не виключає, що РФ може виділити Україні кредит

Про це Бєлоусов сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи надаватиме Росія кредит Україні.

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"Ситуація в Україні зараз така, що без надання кредитів тих чи інших вони просто не зможуть підтримати економічну стабільність Я не виключаю того, що кредит – буде таке прохання – відповідно, буде надано", - відзначив він, повідомляє РІА «Новости».

Відповідаючи на запитання, чи можна чекати, що таке питання порушуватиметься завтра на зустрічі президентів двох країн, Белоусов сказав: "Те, що буде прийняте якесь рішення, я не виключаю".