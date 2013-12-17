В УПЦ МП хотіли б побачити на місті знесеного Леніна пам’ятник святій Варварі

Про це він сказав у рамках суспільної дискусії, відповідаючи на запитання “УНІАН-Релігії” про те, чи варто відновлювати у Києві пам`ятник Леніну.

“Думаю, що на місці знесеного пам’ятника можна було б встановити символ, який би свідчив про каяття нашого народу та про його потяг до духовного очищення. Можливо, на цьому місці варто було б встановити хрест як символ страждань нашого народу у ХХ столітті. Можливо, можна було б встановити пам’ятник комусь із шанованих християнських святих. Наприклад, подумати над встановленням тут пам’ятника святій великомучениці Варварі”, - сказав митрополит.

Він пояснив, що “свята глибоко вшановується в українському народі, її мощі з XII століття перебувають у Києві”.

“За молитвами святої Варвари Господь посилає християнам справжнє каяття та сподобляє прийняти Святе Причастя в кінці земного шляху. Православні віруючі звертаються до святої Варвари з проханням, аби вона допомогла їм гідно закінчити шлях земного життя. Саме тому святу Варвару традиційно зображають з церковною чашею”, - сказав митрополит Антоній.

Він зазначив, що свята Варвара вшановується як у православній, так і в католицькій церкві, тому ідея створення пам’ятника може бути підтримана більшістю жителів Києва.

Довідка УНІАН. Православні та греко-католики 17 грудня відзначають день пам`яті святої великомучениці Варвари. Католицька церква відзначає день святої Варвари 4 грудня.

Варвара постраждала за віру в Христа в 306 році за часів імператора Максиміана.

Вона народилася у язичницькій родині, але з дитинства вирішила присвятити життя служінню Ісусу Христу, за що батько відрікся від доньки.

Після тривалих мук у в`язниці Варварі явився Христос, підбадьорив та зцілив рани. На другий день Варвара була піддана новим катуванням. Свідком її страждань була дівчина Юліанія, яка теж оголосила себе християнкою. Її повісили поряд з Варварою, катували, після чого обом відсікли голови. Святу Варвару власноруч стратив рідний батько.

У передсмертній молитві свята Варвара молила Бога, щоб усі, хто будуть згадувати її мучеництво, просити її допомоги, були позбавлені раптової смерті без сповіді і причастя. У відповідь голос з небес пообіцяв виконати її прохання. Тому свята Варвара тримає на іконі святий потир, якого за канонами церкви не може торкатися ніхто з мирян - лише священик.

Мощі святої великомучениці Варвари у VI столітті були перенесені до Константинополя, а в XII столітті донька візантійського імператора Олексія Комніна, княжна Варвара, одружуючись з князем Михайлом Ізяславовичем, привезла їх до Києва. З січня 1961 року і донині мощі великомучениці перебувають у Свято-Володимирському соборі (УПЦ КП).