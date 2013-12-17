Янукович пропонує терміново збільшити товарообіг з Росією (відео)

Україна і Росія мають вжити екстрених заходів для збільшення товарообігу, який за останні 2 роки впав майже на чверть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив на початку зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним у рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії.

«Те падіння обсягів взаємної торгівлі, яке у нас відбулося за останні 2 роки, ми про це говорили з вами в Мінську, а потім дуже багато в Сочі, воно потребує сьогодні екстреного втручання», - сказав Янукович.

Він також зазначив, що для збільшення обсягів торгівлі необхідно задіювати в повному обсязі Договір про зону вільної торгівлі СНД.

«І я думаю, що цю роботу ми з вами в найближчій перспективі повинні будемо скоординувати й не лише між нашими державами — Росією та Україною, але й з іншими країнами СНД, щоб повною мірою запрацювала у нас зона вільної торгівлі», - сказав Янукович.

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Він також зазначив, що в 2014 році Україна, як головуюча в СНД, координуватиме роботу в цьому напрямку.

Янукович також зазначив, що Україні та Росії необхідно ухвалювати кардинальні рішення для організації спільного виробництва.

«Нам, звичайно, потрібно ухвалювати кардинальні рішення й ми можемо цілу низку продукції, вже нової продукції, нової якості випускати спільно на взаємовигідній основі».

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови та Киргизії.

30 липня 2012 року Верховна Рада ратифікувала Договір про ЗВТ у рамках СНД. Україна стала третьою, після Росії та Білорусі, країною, яка ратифікувала документ.

9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

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