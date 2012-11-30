Азаров запропонував Норвегії збільшити товарообіг вдесятеро

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи на українсько-норвезькому бізнес-форумі в Осло.

«Наш товарообіг з Норвегією становить лише 400 млн. дол., приблизно. Для наших країн це дуже незначний обсяг, який ми могли б буквально в найближчі 2-3 року збільшити в 10 разів як мінімум», – сказав М.Азаров.

Він зазначив, що ця цифра абсолютно реальна з урахуванням можливостей економік України і Норвегії.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України М.Азаров під час зустрічі з міністром рибного господарства і прибережних справ Норвегії Лісбет Берг-Хансен обговорили питання збільшення товарообігу між Україною і Норвегією. За словами М.Азарова, збільшення має відбуватися за рахунок співпраці в різних галузях економіки.

Він відзначив, що Україна має намір збільшити закупівлю морепродуктів з Норвегії у зв'язку зі зростанням купівельної спроможності громадян, а також зазначив, що Україна зацікавлена розвивати експорт зернових до Норвегії й вітає залучення норвезьких інвестицій і технологій в український АПК.