Нацбанк включить російський рубль в групу вільно конвертованих валют

Згідно з документом, президенти України і Росії за підсумками шостого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії в Москві 17 грудня доручили урядам двох країн виконати пункт 12 “Дорожньої карти” з врегулювання питань в інвестиційній, фінансовій і галузевій співпраці РФ і України від 15 жовтня 2013 року (м. Калуга) про включення російського рубля в першу групу класифікатора іноземних валют і банківських металів Національного банку України.

Серед доручень урядам є й пункт про необхідність пропрацювати питання про включення Україною державної корпорації "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності" (Внешэкономбанк) до переліку організацій, кредитні угоди з якими підписуються згідно з процедурами, визначеними для міжнародних фінансових організацій.

Документом також передбачається підготовка урядами двох країн пропозицій про взаємодію України з Євразійським банком розвитку, антикризовим фондом ЄврАзЕС і Міждержавним банком СНД.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк планував ввести російський рубль в першу категорію валют і враховувати його в золотовалютних резервах.

Поповнення рублевого резерву планувалося здійснювати за рахунок використання цієї валюти в торгових операціях з Росією.

Нагадаємо, в першу групу Класифікатора включено вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями і продаються на головних валютних ринках світу. Це такі валюти, як австралійські долари, англійські фунти стерлінгів, данські крони, долари США, канадські долари, японські ієни, євро тощо. Право Нацбанку визначати валюти інвестування передбачено Законом України «Про режим іноземного інвестування».