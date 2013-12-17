Україна і Росія підписали «дорожню карту» про поступове скасування торгових обмежень

Україна і Росія за підсумками засідання українсько-російської міждержавної комісії підписали «дорожню карту» щодо поступового скасування всіх обмежень при взаємній торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко журналістам, коментуючи підписаний сьогодні план дій про врегулювання торгових обмежень у двосторонній торгівлі між Україною та Росією на 2013-2014 роки.

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«Була підписана сьогодні «дорожня карта», згідно з якою ліквідовуються всі профілі ризику, всі спецмита, відновлюють дію сертифікати й особливо це стосується вагонів, поновлюються поставки кондитерських виробів, які було заблоковано з нашої країни. Ця дорожня карта має конкретні дати, терміни», - сказав Бойко.