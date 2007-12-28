Тимошенко про свою участь у президентських виборах

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про готовність продовжити роботу на посту глави уряду в разі перемоги демократичної команди на наступних президентських виборах.

Про це вона заявила сьогодні в програмі «Я так думаю» на телеканалі «1+1».

Прем`єр ще раз підкреслила, що не думає про свою участь в чергових президентських і парламентських виборах. «Я думаю про те, як стати перед суспільством через сто днів і відзвітувати по перших позиціях, які я зобов`язалася виконати», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що готова працювати на посаді прем`єр-міністра у разі перемоги демократичної команди на наступних президентських виборах. «Якщо демократична команда на чолі з Президентом і з урядом буде здатна прислужитися суспільству, а не знову влаштувати протистояння всередині, я готова працювати в цьому статусі, в якому я є. Тому що в цьому статусі можна принести багато користі державі», - відзначила вона.

Глава уряду вважає невиправданою політичну конкуренцію усередині команди. «Якщо знову конкурувати на чергових виборах, то можна знову втратити сили, запал, роки на порожнє протистояння, і не дати результатів людям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що на президентських виборах в 2004 році вона підтримала кандидатуру Віктора ЮЩЕНКА, відмовившись від висунення своєї кандидатури. «Амбіції можна приборкати. Я відмовилася тому, що є мета, є командна гра, є очікування людей і колосальне натхнення. Тому я відступила убік», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.