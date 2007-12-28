Ющенко написав листа Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на проблеми із забезпеченням шкіл підручниками.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі Президента до прем’єр-міністра від 27 грудня.

У документі В.ЮЩЕНКО констатує, що «порядок своєчасного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальною літературою був порушений».

У зв’язку з цим глава держави висловлює низку пропозицій щодо виправлення цієї ситуації.

Зокрема, Президент просить вжити заходів щодо фінансового та організаційного забезпечення завчасного та в повному обсязі видання у 2008 році підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема учнів 8 і 9 класів, перевидання для учнів 2 класу, а також видання навчальної літератури для дошкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

При цьому необхідно передбачити при доопрацюванні проекту державного бюджету України на 2008 рік суттєве збільшення відповідних видатків.

Окрім того, Президент рекомендує урядові прискорити видання та доставку підручників для учнів 7 класу шкіл з мовами національних меншин, зокрема, з угорською мовою в Закарпатській області, також передбачивши у бюджеті окремим рядком видатки на такі підручники.

Президент також рекомендує розробити з урахуванням кращого міжнародного досвіду Концепцію організації навчання в загальноосвітніх навчальних закладах з мовами навчання національних меншин.

У листі В.ЮЩЕНКО звертає увагу уряду на необхідність активізувати роботу з вивчення державної мови у навчальних закладах, де навчання здійснюється мовами національних меншин, та серед населення в місцях компактного проживання національних меншин. Зокрема, і на необхідність забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами з української мови та літератури навчальних закладів з мовами національних меншин, в тому числі, з угорською мовою навчання.

Глава держави аргументує свою позицію положеннями Конституції, відповідно до яких безоплатне користування шкільними підручниками є важливою складовою забезпечення реалізації права кожного на освіту, і однією з державних гарантій здобуття обов`язкової повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

До того ж, громадянам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах, підкреслює Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО вказує на те, що стан забезпечення підручниками загальноосвітніх навчальних закладів на сьогодні залишається не належним. Закінчується перше півріччя 2007/2008 навчального року, а не всі школярі мають необхідні підручники та посібники, зазначив він.

Особлива гострота у забезпеченні навчальною літературою спостерігається у школах з мовами національних меншин, зокрема з угорською мовою навчання в Закарпатській області.