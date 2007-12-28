Черновецький: сама ідея перевиборів матиме погані наслідки для столиці
Суєта не дає можливості зосередитися
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що сама ідея перевиборів мера Києва матиме погані наслідки для столиці.
Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в інтерв’ю газеті “Хрещатик”, котре побачить світ завтра.
“Сама ідея перевиборів матиме дуже погані наслідки для Києва”, - сказав він, додавши, що не хоче належати до “людей, які розпалюють інтриги навколо цієї теми”.
Він нагадав, що його обрано на п`ять років. Тому, за його словами, “вся проблема України полягає у тому, що у нас суєта у зв`язку з виборами-перевиборами не дає можливості керівним органам зосередитись на начебто невеликих, але дуже важливих питаннях”. На тих питання, від яких насправді і залежить життя міста. “Тому що проекти і рішення, які приймає Верховна Рада, уряд, Президент, абстрактні і стосуються всієї країни, а успіх реалізації цих проектів, відповідальність лягає на плечі місцевих органів влади”, - зауважив міський голова Києва.