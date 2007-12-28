Черновецький: сама ідея перевиборів матиме погані наслідки для столиці

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що сама ідея перевиборів мера Києва матиме погані наслідки для столиці.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в інтерв’ю газеті “Хрещатик”, котре побачить світ завтра.

“Сама ідея перевиборів матиме дуже погані наслідки для Києва”, - сказав він, додавши, що не хоче належати до “людей, які розпалюють інтриги навколо цієї теми”.

Він нагадав, що його обрано на п`ять років. Тому, за його словами, “вся проблема України полягає у тому, що у нас суєта у зв`язку з виборами-перевиборами не дає можливості керівним органам зосередитись на начебто невеликих, але дуже важливих питаннях”. На тих питання, від яких насправді і залежить життя міста. “Тому що проекти і рішення, які приймає Верховна Рада, уряд, Президент, абстрактні і стосуються всієї країни, а успіх реалізації цих проектів, відповідальність лягає на плечі місцевих органів влади”, - зауважив міський голова Києва.