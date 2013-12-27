S&P поліпшило прогноз щодо рейтингів трьох українських міст та Криму

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підвищило прогноз по кредитних рейтингах Києва, Івано-Франківська, Дніпропетровська і АР Крим до «стабільного» з «негативного» слідом за аналогічною рейтинговою дією по відношенню до України, йдеться у повідомленні агентства.Довгостроковий кредитний рейтинг міст і Криму підтверджений на рівні «В-».

«Перегляд прогнозу обумовлений аналогічною рейтинговою дією відносно суверенних рейтингів України», - сказано у повідомленні S&P.

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При цьому в S&P зазначили, що довгостроковий кредитний рейтинг міст і АР Крим обмежений рівнем суверенних кредитних рейтингів України за зобов'язаннями в іноземній валюті.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня S&P підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні «В-», підвищивши одночасно прогноз до «стабільного» з «негативного», що обумовлено фінансовою підтримкою з боку Росії. В агентстві зазначили, що стабільний прогноз відображає думку S&P про те, що 15 млрд доларів (близько 8% від ВВП у 2014 році), про які Росія оголосила 18 грудня 2013 року, забезпечить українському уряду зовнішнє фінансування необхідних наступного року бюджетних програм.