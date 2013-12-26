S&P підтвердило прогноз зростання ВВП України за підсумками року

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підтвердило прогноз зростання економіки (ВВП) України на рівні 1% і спрогнозувало зростання ВВП у 2014 році також на рівні 1%.

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Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

Номінальний ВВП, за прогнозами S&P, становитиме 181 млрд дол. у 2013 році й 200 млрд дол. у 2014 році.

Номінальний ВВП, за прогнозами S&P, становитиме 181 млрд дол. у 2013 році і 200 млрд дол. у 2014 році.

Одночасно агентство спрогнозувало зростання економіки в 2015 і 2016 роках на 2,5% і 3,5%, відповідно.

S&P також переглянуло прогноз зростання державного боргу впродовж найближчих трьох років. Зокрема, за розрахунками рейтингового агентства, відношення боргу до ВВП у 2013 році становитиме 36,3% ВВП, у 2014 році – 38,7% ВВП, у 2015 – 39,1% ВВП. Раніше S&P прогнозувало зростання держборгу в 2014 році на рівні не менш як 40% ВВП.

Зменшити обсяг боргу, за інформацією S&P, Україні вдасться тільки до 2016 року – до 37,9% ВВП.

Крім того, S&P прогнозує достатньо різке зростання цін в Україні, починаючи з 2014 року. Згідно з прогнозом, рівень інфляції до кінця 2013 року становитиме не більш як 0,5%. Проте вже в 2014 році агентство прогнозує інфляцію 5%, а в 2015 і 2016 роках – 8%.

При цьому рейтингове агентство не прогнозує курс гривні щодо долара США.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Standard & Poor's Ratings Services підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні «В-», підвищивши одночасно прогноз до «стабільного» з «негативного».

На думку аналітиків Standard & Poor's, гострота зовнішніх і бюджетних проблем України істотно знизилася після оголошення про одержання фінансової допомоги від Росії.

Нагадаємо, що 1 листопада міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B-» з «В» і одночасно підтвердило короткостроковий рейтинг на рівні «В». Прогнози за рейтингами були негативні. Слідом за зниженням суверенного рейтингу були знижені кредитні рейтинги ключових українських підприємств і міст, також із негативними прогнозами.

5 грудня, на тлі триваючих акцій громадянського протесту, Standard & Poor’s повідомило, що може погіршити кредитний рейтинг України з «В-» до переддефолтного у разі збереження напруженості та ескалації насильства в країні.

Кабмін 19 грудня подав на розгляд Верховної Ради законопроект про держбюджет України на 2014 рік із прогнозом інфляції у 4,3%, зростанням ВВП на рівні 3%, дефіцитом у 59,5 млрд грн і держборгом на рівні 35% від ВВП.

Верховна Рада України прийняла постанову “Про особливості процедури розгляду і ухвалення проекту Закону України про Державний бюджет України на 2014 рік”, згідно з якою розгляд проекту закону з пропозиціями бюджетного комітету ВР і ухвалення його в цілому заплановане на 16 січня 2014 року.

Водночас, 23 грудня Президент України Віктор Янукович провів нараду з прем'єр-міністром Миколою Азаровим і головою Верховної Ради Володимиром Рибаком з питання ухвалення держбюджету на 2014 рік і виконання соціальних зобов'язань в рамках бюджету 2013 року. Янукович наголосив на важливості швидкого ухвалення державного бюджету на 2014 рік і висловився за доцільність продовжити парламентську сесію у цього тижня «не відпочивати, а працювати».