S&P прогнозує підвищення рейтингу України з "негативного" до "стабільного"

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні «В-», підвищивши одночасно прогноз до «стабільного» з «негативного», йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

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«Стабільний прогноз відображає нашу думку про те, що 15 млрд доларів (близько 8% ВВП у 2014 році), про які Росія оголосила 18 грудня 2013 року, забезпечить українському уряду зовнішнє фінансування необхідних наступного року бюджетних програм», - йдеться в повідомленні агентства.

На думку аналітиків Standard & Poor's, гострота зовнішніх і бюджетних проблем України суттєво знизилася після оголошення про отримання фінансової допомоги від Росії. «Оскільки Росія може щокварталу переглядати обсяг фінансової допомоги, ця фінансова допомога залежатиме від збереження конструктивних дипломатичних відносин між країнами», - написали аналітики в звіті й відзначили, що фінансова залежність України від Росії підвищиться.

Також у звіті зазначається, що політичні потрясіння, стан економіки, ситуація у фінансовому секторі й недостатність зовнішньої ліквідності продовжують робити стримуючий вплив на рейтинги України.

«Рейтинги можуть бути знижені в найближчі 12 місяців у разі зниження визначеності щодо достатності й своєчасності отримання фінансової підтримки від Росії», - йдеться в звіті.

Водночас, агентство не виключає, що рейтинги можуть бути переглянуті в кращу сторону при відчутному зниженні зовнішньоторговельного дефіциту й дефіциту держбюджету, або в разі суттєвого скорочення потреб у зовнішньому фінансуванні.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній та національній валюті до рівня «B-»і з «В» і одночасно підтвердило короткостроковий рейтинг на рівні «В». Прогнози за рейтингами - негативні.

Слідом за проведенням найбільшої в історії України масової акції громадянського протесту 1 грудня різко зросла прибутковість українських євробондів із терміном погашення в червні 2014 року - до більш ніж 19% із 7,95%. Крім того, стало відомо про різку хвилю розпродажу українських євробондів на ринку запозичень. Зокрема, один із найбільших інвестиційних фондів США Franklin Templeton, що оперує пенсійними активами й державними борговими паперами різних країн і викупив у серпні цього року п'яту частину прямого зовнішнього боргу України, здійснив ще одну операцію з купівлі українських державних євробондів на суму понад 1,4 млрд дол., збільшивши, таким чином, обсяг викупленого боргу до 6 млрд дол.

5 грудня Standard & Poor’s повідомив, що може погіршити кредитний рейтинг України з «В-» у разі збереження напруженості й ескалації насильства в країні.