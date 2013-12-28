Експерт: Асоціація з ЄС пішла б на користь українському АПК

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа, пише Gazeta.ua.

"Угода в цілому є позитивною, і хоча вона несе в собі низку викликів, але вона надає й перспективи", - зазначив експерт.

За його словами, багато говорили про те, що приєднання до СОТ було великим ризиком.

"Але якщо подивитися на результати агропромислового комплексу, ми бачимо, що міжнародна інтеграція йде тільки на користь АПК", - підкреслив Лапа.

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Він додав, що в разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС деякі виробники потраплять зони ризику, проте експорт більшості видів продукції буде здійснюватися без наявності експортних квот та імпортних мит.

"У першу чергу під загрозу потраплять виноробна і лікеро-горілчана галузі, тому що наші виробники не зможуть використовувати такі географічні назви як "Мадера", "Херес", деякі види молочної продукції", - пояснив експерт.

"Проте щодо більшості видів продукції експорт, у разі підписання Угоди, здійснюватиметься без наявності експортних квот та імпортних мит. У деяких галузях ринок відкриється повністю", - додав Лапа.