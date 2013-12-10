Угода з ЄС у нинішньому вигляді загрожує агросектору України – Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив під час зустрічі з трьома колишніми президентами України, запис якої транслюється в ефірі Першого національного телеканалу.

«Секторально, якщо подивитися на цю Угоду, то найуразливіший сектор економіки – це сільське господарство. Я абсолютно відповідально хочу сказати, що якщо в такому вигляді Угода була б підписана, то вона б створила безліч складнощів у аграрному секторі економіки», - сказав він у ході зустрічі з колишніми президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою і Віктором Ющенком.

Виходячи з цього, Янукович підкреслив, що сільгоспвиробники повинні брати участь у переговорах із ЄС щодо внесення змін до цих документів.

«Я хочу, щоб товаровиробники брали участь у цьому процесі (переговорах із ЄС – УНІАН). Я хочу, щоб цей процес був відкритий, прозорий і за участю товаровиробників аграрного сектора економіки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося підписати 29 листопада на Вільнюському саміті «Східного партнерства».

29 листопада Президент України Віктор Янукович у Вільнюсі не підписав Угоду про асоціацію.

Представники аграрних асоціацій України критично поставилися до відмови від підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. На їхню думку, асоційоване членство України в ЄС дало б поштовх до розвитку вітчизняного АПК, тоді як відкладання підписання цього документа загрожує сільському господарству України суттєвими втратами.