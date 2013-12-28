Завтра в Криму - до 15° тепла

Завтра, 29 грудня, в Україні утримається хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями туман, вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на узбережжі Криму 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, у західних областях та в Криму 5-10°, на півдні Криму 13-15° тепла.

У Києві та Київській області істотних опадів не очікується, вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.