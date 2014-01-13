ВСУ зобов'язав банки платити відсотки по депозиту до його фактичної видачі
Банки зобов'язали платити відсотки по депозиту до його фактичної видачі вкладнику.
Верховний суд ухвалив рішення, яким перекрив схему, використовувану недобросовісними фінансистами: щоб довше користуватися коштами клієнтів, в кінці терміну вони здійснювали виплату депозиту з поточного рахунку. Гроші з такого рахунку можуть видаватися через кілька тижнів, а то й місяців.
При цьому вкладник нічого не одержував за час перебування коштів на поточному рахунку - відсотки йому вже не нараховувалися. «Клієнт зможе вимагати виплати компенсації ( інфляційні втрати плюс 3 % річних ) у разі несвоєчасного повернення депозиту. Якщо банк відмовиться її виплачувати, то потрібно буде звернутися до суду, досить послатися на рішення ВСУ як на усталену практику», - розповів «Вестям» адвокат, директор компанії Investment Service Ukraine Іван Герасименко. До недавнього часу ця схема була дуже популярна у фінансистів.