ВСУ зобов'язав банки платити відсотки по депозиту до його фактичної видачі

Верховний суд ухвалив рішення, яким перекрив схему, використовувану недобросовісними фінансистами: щоб довше користуватися коштами клієнтів, в кінці терміну вони здійснювали виплату депозиту з поточного рахунку. Гроші з такого рахунку можуть видаватися через кілька тижнів, а то й місяців.

При цьому вкладник нічого не одержував за час перебування коштів на поточному рахунку - відсотки йому вже не нараховувалися. «Клієнт зможе вимагати виплати компенсації ( інфляційні втрати плюс 3 % річних ) у разі несвоєчасного повернення депозиту. Якщо банк відмовиться її виплачувати, то потрібно буде звернутися до суду, досить послатися на рішення ВСУ як на усталену практику», - розповів «Вестям» адвокат, директор компанії Investment Service Ukraine Іван Герасименко. До недавнього часу ця схема була дуже популярна у фінансистів.