Цього року бюджет надасть безкоштовне харчування всім школярам - депутат від ПР

На цьому акцентував увагу під час брифінгу член парламентської фракції ПРВ, голова підкомітету з питань інвестиційних програм державного бюджету Комітету ВР із питань бюджету Ігор Молоток.

«Бюджет – це документ номер один для України. Він дозволяє працювати економіці нашої країни», - наголосив політик.

Водночас Ігор Молоток акцентував увагу на тому, що «бюджет нашої країни на 2014 рік – динамічний і соціально спрямований».

Він звернув увагу на те, що мова йде про «збільшення мінімальної заробітної плати на 8,2%, виплат при народженні дитини - на 8,8 млрд грн (загальна сума, закладена в бюджеті. - Ред.), збільшення розміру стипендії для студентів, які навчаються на відмінно, на 25% збільшуються виплати дітям-сиротам. Крім того, передбачено виплати медичним працівникам системи екстреної медичної «швидкої допомоги». Вперше, на виконання соціальних ініціатив Президента, з 1 вересня 2014 року за рахунок держбюджету запропоновано забезпечити харчування у школах усім дітям - із 5 по 11 клас. Вперше враховані виплати у розмірі 1,1 млрд грн одноразової адресної допомоги молодим спеціалістам, які направляються на роботу в села на посади вчителів та медиків».

«Майже на мільярд гривень передбачено субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію соціально-економічного розвитку», - додав народний депутат.