Поштові відправлення в Росію будуть обмежені за частотою, вартістю і вагою

«Найближчим часом урядом буде вжито заходів з недопущення відходу від митних платежів», - передає слова Бельянінова РИА Новости.

Він зазначив, що міжнародні поштові відправлення, зокрема, з інтернет-магазинів «поки, з моєї точки зору, без належної уваги в частині фіскальної складової».

Бельянінов зазначив, що міжнародними поштовими відправленнями найчастіше користуються не звичайні громадяни, а комерсанти. «Буде не об'єктивно говорити, що посилки йдуть на адресу фізичних осіб. Йдуть товарні партії», - сказав глава ФМС.

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Він додав, що, за оцінками його німецького колеги, зростання іноземних поштових відправлень становить 15% на рік. «У нас, я думаю, буде більше», - сказав він.