Поштові відправлення в Росію будуть обмежені за частотою, вартістю і вагою
Уряд Росії скоро обмежить поштові відправлення з-за кордону за частотою, вартістю та вагою, повідомив глава Федеральної митної служби Росії Андрій Бельянінов журналістам у середу в Мінську.
«Найближчим часом урядом буде вжито заходів з недопущення відходу від митних платежів», - передає слова Бельянінова РИА Новости.
Він зазначив, що міжнародні поштові відправлення, зокрема, з інтернет-магазинів «поки, з моєї точки зору, без належної уваги в частині фіскальної складової».
Бельянінов зазначив, що міжнародними поштовими відправленнями найчастіше користуються не звичайні громадяни, а комерсанти. «Буде не об'єктивно говорити, що посилки йдуть на адресу фізичних осіб. Йдуть товарні партії», - сказав глава ФМС.
Читайте також: Замість нового IPhone "Пошта Росії" доставила жінці коробку з камінням (фото)
Він додав, що, за оцінками його німецького колеги, зростання іноземних поштових відправлень становить 15% на рік. «У нас, я думаю, буде більше», - сказав він.