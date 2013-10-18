Замість нового IPhone "Пошта Росії" доставила жінці коробку з камінням (фото)

На гарячу лінію, присвячену роботі «Пошти Росії», надійшло звернення мешканки м. Москви, яка 5 липня 2013 відправила дорогу посилку в м. Ростов-на-Дону.

Вміст замовлення був цінним, тому відправниця вказала точне найменування вкладення - телефон Apple IPhone 5 і заявила оголошену вартість у розмірі 30 тисяч рублів, повідомляє сайт прес-служби Громадської палати РФ.

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«На восьмий день посилка була доставлена​​. У присутності співробітників ростовського відділення EMS Russian Post було проведено розтин коробки, в якій виявили купу каміння замість телефону Apple IPhone5, на підставі чого було складено акт "Про псування, недостачу, некоректну вагу відправлень EMS". Заява на виплату відшкодування була надіслана 17 липня 2013 на електронну адресу EMS Russian Post», - йдеться в повідомленні.

Оскільки з моменту звернення пройшло чотири місяці, проте до цих пір ніяких дієвих заходів не прийнято, керівництво «Пошти Росії» просять встановити контроль за ситуацією і дати доручення провести за цим фактом службове розслідування.