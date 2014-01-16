У Міненерго вимагають від нафтотрейдерів знизити ціни на паливо

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

«Мета засідання ЕАГ - ухвалення рішення про приведення роздрібних цін на моторні палива в мережах АЗС до економічно обґрунтованого рівня», - сказано у повідомленні з посиланням на вступне слово заступника міністра енергетики Андрія Бондаренка на засіданні ЕАГ у середу.

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Згідно з повідомленням, на засіданні наголошувалося, що Кабінет міністрів України виступає за мінімальне втручання держави у питання ціноутворення на роздрібному ринку нафтопродуктів, проте уряд і міністерство вживатимуть усіх можливих заходів для протидії необґрунтованому підвищенню цін на моторні палива.

Довідка УНІАН. За даним Міністерства економічного розвитку і торгівлі, у середньому по Україні зростання цін на бензин А-95 за першу декаду січня становило 0,7% – до 10,78 грн за літр з 10,71 грн, а на дизпальне – 0,9%, до 9,71 грн за літр з 9,62 грн.

За даними Держстату, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів і скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічувала 7780 одиниць, у листопаді 2013 року в грошовому виразі скоротилася на 7,4% і становила 6,432 млрд грн проти 6,943 млрд грн у жовтні 2013 року

Споживання бензину в Україні в 2012 році знизилося порівняно з 2011 роком на 2,6% - до 4,197 млн тонн.