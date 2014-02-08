В Україні залишаються знеструмленими 19 населених пунктів
08:09, 08 лютого 2014Суспільство
3 0
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Україні наразі залишаються знеструмленими 19 населених пунктів.
В Україні лишаються знеструмленими 19 населених пунктів
Протягом доби відновлено електропостачання населених пунктів у Миколаївській області.
"Станом на 7 год. 8 лютого залишаються знеструмленими 19 населених пунктів у Одеській області", - йдеться у повідомленні прес-служби мінестерства.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter