В Україні залишаються знеструмленими 19 населених пунктів

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Україні наразі залишаються знеструмленими 19 населених пунктів.

Протягом доби відновлено електропостачання населених пунктів у Миколаївській області. "Станом на 7 год. 8 лютого залишаються знеструмленими 19 населених пунктів у Одеській області", - йдеться у повідомленні прес-служби мінестерства. До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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