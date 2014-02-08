В Україні залишаються знеструмленими 19 населених пунктів

08:09, 08 лютого 2014
Суспільство
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За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Україні наразі залишаються знеструмленими 19 населених пунктів.

Знеструмлено

Протягом доби відновлено електропостачання населених пунктів у Миколаївській області.

"Станом на 7 год. 8 лютого залишаються знеструмленими 19 населених пунктів у Одеській області", - йдеться у повідомленні прес-служби мінестерства. 

 До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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