Міліція затримала замовників візиток з «підписом керівництва ДАІ»

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час затримання в машині одного з громадян була вилучена партія таких візитних карток. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за замах на вчинення шахрайства.

Завдяки спільним зусиллям працівників Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в м. Києві та Департаменту ДАІ МВС України вдалося затримати групу громадян, які замовили виготовлення партії візиток з відтиском підпису одного з керівників Департаменту Державної автомобільної інспекції.

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Затримані підтверджують факт замовлення та друку цієї партії візитних карток, однак мету їх виготовлення та схему розповсюдження наразі встановлюють слідчі Головного управління МВС України в м. Києві.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За вчинення подібного злочину передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, зазначають у міліції.

Водночас, «правоохоронці вкотре звертаються до громадян із закликом не брати участі у сумнівних «схемах» розповсюдження та придбання подібних «візиток». Також міліціонери закликають громадян неухильно дотримуватися вимог українського законодавства».

«Жодна візитка або телефонний дзвінок не є підставою для того, аби інспектор не складав протокол про адміністративне правопорушення. Відповідно, ні візитка, ні дзвінок не допоможуть громадянинові уникнути відповідальності за скоєне правопорушення. Тож найкращим варіантом є чітке дотримання Правил дорожнього руху», – підкреслив начальник відділу профілактичної роботи Департаменту ДАІ МВС України Олександр Зубенко.