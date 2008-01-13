В селищі Комуніст-1 замерзли чотири студентські гуртожитки

12 січня в селищі Комуніст-1 Харківського району на території учбового містечка Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва сталося замерзання системи опалення у восьмиповерхових гуртожитках №№2,3,4,5.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, мешканці гуртожитків до 21 січня перебувають на різдвяних канікулах. До аварійно-відновлювальних робіт залучено 6 бригад комунальних служб (30 чоловік, 6 од. техніки).

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС в Харківській області.