МНС оприлюднило розклад вибухів під Новобогданівкою

У Мелітопольському районі Запорізької області на території 275-ї бази зберігання артилерійських боєприпасів МНС сьогодні відновлене знищення боєприпасів і пороху методом підриву.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Запорізькій області, "з 15 січня 2008 року планове знищення боєприпасів і пороху в спеціально обладнаних місцях на території 275-ї артбази поновлюється. Вибухи проводитимуться з 14.00 до 15.00 щодня, крім неділі силами 2-го аварійно-рятувального загону, Центрального аварійно-рятувального загону і трьома групами від аварійно-рятувального загону смт Мирне".

Як повідомляв УНІАН, планові підриви боєприпасів з 275-ї бази зберігання артилерійських боєприпасів були припинені наприкінці грудня 2007 р.

За даними прес-служби Запорізької ОДА, з метою "дати можливість піротехнікам зустріти Новий рік і Різдво у колі сім`ї". 11 січня групи знищення боєприпасів повернулися під Новобогданівку і в період з 11 по 14 січня проводили огляди готовності техніки, спецобладнання тощо, підготовчі роботи.