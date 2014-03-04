У Міноборони створено «гарячі лінії» для роботи з громадськістю та ЗМІ

У Міністерстві оборони та Генеральному штабі Збройних сил України з метою налагодження системної комунікації з громадськістю і засобами масової інформації, оперативного опрацювання численних звернень журналістів та громадян працюють телефони “гарячої лінії”.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міноборони. Номер 253-04-71 – громадська приймальня Міноборони, 454-43-37 – Міноборони, 235-82-31 – Генеральний штаб ЗСУ.

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