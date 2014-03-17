Знайдене в Криму тіло зі слідами тортур належить зниклому кримському татарину - меджліс

Про це повідомляє прес-служба меджлісу з посиланням на результати впізнання.

«Як повідомив керівник юридичного управління меджлісу Тейфук Гафаров, убитим чоловіком, тіло якого знайшли в полі біля села Земляничне Білогірського району, виявився Решат Аметов. Він пропав 3 березня, йдучи до військкомату. 17 березня під час впізнання Заріна Аметова, дружина Решата Аметова, за кількома зовнішніми ознаками упізнала тіло свого чоловіка», - йдеться в прес-релізі меджлісу.

Раніше меджліс повідомляв про сліди тортур на знайденому тілі.

Похорон Решата Аметова відбудеться 18 березня в Сімферополі.

У нього залишилися троє малолітніх дітей.