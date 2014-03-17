Знайдене в Криму тіло зі слідами тортур належить зниклому кримському татарину - меджліс
22:06, 17 березня 2014Суспільство
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Тіло чоловіка зі слідами тортур, знайдене 15 березня в Криму, належить кримському татарину Решат Аметову, який зник 3 березня по дорозі до військкомату
Про це повідомляє прес-служба меджлісу з посиланням на результати впізнання.
«Як повідомив керівник юридичного управління меджлісу Тейфук Гафаров, убитим чоловіком, тіло якого знайшли в полі біля села Земляничне Білогірського району, виявився Решат Аметов. Він пропав 3 березня, йдучи до військкомату. 17 березня під час впізнання Заріна Аметова, дружина Решата Аметова, за кількома зовнішніми ознаками упізнала тіло свого чоловіка», - йдеться в прес-релізі меджлісу.
Раніше меджліс повідомляв про сліди тортур на знайденому тілі.
Похорон Решата Аметова відбудеться 18 березня в Сімферополі.
У нього залишилися троє малолітніх дітей.
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