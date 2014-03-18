Українців за рік поменшало на 129 тисяч

Порівняно з показником на 1 лютого 2013 року, населення скоротилося на 129 тис. осіб. За даними Держстату, кількість новонароджених становила 41 437 осіб, кількість померлих – 61 569 осіб.

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Чисельність населення України, станом на 1 січня 2013 року, становила 45 млн 426 тис. осіб, що на 126,8 тисячі менше від показника 2012 року. Тенденція до скорочення населення, за даними Держстату, зберігається.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.