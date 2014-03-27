Ціни на авто в Україні можуть підскочити ще більше

17:18, 27 березня 2014
Суспільство
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В Україні хочуть збільшити вдвічі ставки акцизного збору на нові легкові авто та мотоцикли з об’ємом двигуна більше 0,5 куб.см і зберегти базові ставки утилізаційного збору.

Участники мітингу за скасування утилізаційного збору

Крім того, планується встановити ставки акцизного податку на мотоцикли об'ємом двигуна до 0,5 л на рівні 0,06 євро за 1 куб см, пише ТСН.ua.

Про це йдеться в законопроекті "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економзростання в Україні".

Також Кабмін пропонує зберегти стягування акцизу на легкові автомобілі (та інші транспортні засоби для перевезення людей, крім автобусів), переобладнані з ввезених в Україну непідакцизних вантажних автомобілів, та підвищити ставки збору за першу реєстрацію транспорту на рівень інфляції (8,3%).

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Водночас, у Яценюка хочуть відмовитися від підвищення на рівень інфляції ставок екологічного податку на утилізацію авто. Раніше повідомлялось, що ціни на автомобілі через дорогий долар зростають щодня.

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