«Укрпошта» тимчасово припинила доставку пошти до Криму

Державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» тимчасово припинило прийом і доставку пошти на територію Криму через блокування відділень на півострові, повідомляється на офіційному сайті "Укрпошти".

«У зв'язку з силовим захопленням Автономної Республіки Крим та м. Севастополь і блокуванням всіх відділень поштового зв'язку «Укрпошта» на території півострова, національний оператор змушений тимчасово припинити прийом і доставку пошти в напрямку АР Крим і м. Севастополь до врегулювання ситуації», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент Російської Федерації Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада федерації Росії одноголосно схвалив анексію Криму. Практично всі країни світу не визнають територіального розподілу України і засуджують дії Кремля.

З 31 березня і до сьогодні «Укрпошта» пересилала поштові відправлення до Криму за міжнародними тарифами, встановленими для відправки до Російської Федерації.

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