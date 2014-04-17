Уже близько 5 тис. кримських татар були змушені виїхати із Криму - Джемілєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі у Києві.

“Вже близько 5 тис. кримських татар були змушені залишити свою батьківщину. Вони оселилися здебільшого у західних областях України”, - сказав Джемілєв.

За його словами, це найтяжчий удар для кримських татар, оскільки впродовж десятиріч вони добивалися повернення на свою батьківщину, а тепер змушений залишати свої землі.