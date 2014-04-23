У Львові скасували масові заходи до дня заснування СС «Галичина»

У Львові не проводитимуть 28 квітня масові заходи, приурочені до річниці створення дивізії СС «Галичина», з метою уникнення провокацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода», голова Львівської ОДА Ірина Сех, яка також очолює Львівську обласну організації ВО «Свобода», звернулася до громадських організацій та політичних сил відмовитися цього року від публічних заходів з нагоди відзначення річниці дивізії СС «Галичина», щоб уникнути можливих провокацій.

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Сех заявила, що представники відповідних спецслужб надали інформацію керівникам західноукраїнських областей про те, що під час проведення акцій 28 квітня, в день вшанування дивізійників СС «Галичина», можливі різного роду провокації.

Львівський губернатор закликала політиків і представників громадськості відзначити річницю створення дивізії в інший непублічний спосіб - проведенням молебнів та зустрічами з ветеранами дивізії СС «Галичина».

Також, цього року у Львові відмовляться від проведення традиційного Параду вишиванок, який проводять 28 квітня до дня заснування української дивізії СС «Галичина».

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Про УНІАН повідомили представники Автономного опору, який традиційно виступав одним з ініціаторів проведення Параду вишиванок у Львові.

В Автономному опорі заявили, що відмова від проведення Параду вишиванок також пов’язана з тим, що акцію вшанування дивізійників СС «Галичина» «можуть використати певні деструктивні сили для скоєння провокацій».

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня народний депутат Геннадій Москаль заявив, що отримав відомості з достовірних джерел про масштабні провокації, які готують спецслужби Росії в західних областях України.

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За його словами, «28 квітня, в день, який вважається створенням дивізії СС “Галичина”, центральними вулицями Львова, Івано-Франківська та Тернополя мають пройти марші з символікою СС “Галичина” та гаслами, які сприйматимуться жителями Південно-східної України, як загроза свободі, життю та майну».

Довідка УНИАН. 14-а гренадерська дивізія Ваффен СС «Галичина» - підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943–1945 роках і був укомплектований з українців. З 19 квітня 1945 року підрозділ отримав нову назву — 1-а Українська Дивізія УНА.

Повна назва дивізії «Галичина» — дивізія Waffen SS Galitchina. Waffen — це «війська СС» або «зброя СС». Днем заснування дивізії «Галичина» вважається 28 квітня 1943 року, коли про це було проголошено на урочистостях у Львові.