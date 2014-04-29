Журналіст таємно провів добу у таборі сепаратистів у Луганську

На рішучий експеримент відважився кореспондент програми "Гроші", який провів у таборі луганських сепаратистів біля доби, поспілкувавшись з місцевими та "заїжджими" противниками єдиної України, повідомляє ТСН.ua.

У Луганську існує одразу два табори сепаратистів, радикальні - засіли у захопленій будівлі СБУ, в них є автомати та бравада відстрілюватись до останнього патрону. Цим бойовики хизуються між собою на фоні різноманітних антифашистських плакатів, чорно-помаранчевих стрічок та безперервних політичних гасел місцевих лідерів.

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У іншому таборі, який розкинувся у дитячому парку біля захопленої адмінбудівлі, знаходяться інші сепаратисти, які прийшли сюди з різних причин: хтось відверто прагне входу російських військ, хтось із прагнення добути справедливість для себе, дехто через безробіття. Але всі відверто бояться того, що прямо з Києва з хвилину на хвилину приїдуть фашисти, і готуються відбиватися від них палками, бо вся зброя у бойовиків.

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Як говорить один з сепаратистів, у тому разі, якщо влада вирішить вибити з захопленої будівлі СБУ озброєних бойовиків, то звичайні громадяни повинні стати "живим щитом" та бути готовими до того, що через них будуть вести вогонь бойовики.