ЗМІ: з-під завалів будинку в Миколаєві витягли тіло
01:29, 13 травня 2014Суспільство
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З-під завалів будинку в Миколаєві, в якому стався вибух, витягнули тіло загиблої
З-під завалів будинку в Миколаєві витягли тіло жінки
Близько 19:10 рятувальникам вдалося витягти тіло загиблої, воно знаходиться на майданчику перед будинком, син загиблої вже упізнав тіло, повідомляють Новини Миколаєва.
Зараз тіло готують до експертизи.
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Крім того, співробітники Держнс, обстежили пошкоджений під'їзд, повідомили, що в результаті вибуху повністю знищено 18 квартир.
Всього в під'їзді 40 квартир - по 4 на кожному поверсі. 18 з них повністю знищені вибухом. Інші частково або в значній мірі пошкоджені.
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