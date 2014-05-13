ЗМІ: з-під завалів будинку в Миколаєві витягли тіло

Близько 19:10 рятувальникам вдалося витягти тіло загиблої, воно знаходиться на майданчику перед будинком, син загиблої вже упізнав тіло, повідомляють Новини Миколаєва.

Зараз тіло готують до експертизи.

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Крім того, співробітники Держнс, обстежили пошкоджений під'їзд, повідомили, що в результаті вибуху повністю знищено 18 квартир.

Всього в під'їзді 40 квартир - по 4 на кожному поверсі. 18 з них повністю знищені вибухом. Інші частково або в значній мірі пошкоджені.