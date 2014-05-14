Завтра в Україні - від мокрого снігу та сильних дощів до +29 градусів

У більшості областей України пройдуть дощі з грозами та поривчастий вітер. У західних областях місцями очікуються сильні дощі, в горах дуже сильні, на високогір'ї Карпат ймовірний мокрий сніг. Також на гірських річках заходу України можливі сіли та паводки, повідомляє Opogode.ua.

Знизиться температура повітря - на заході до +8 +14, на півночі та в центрі до +13 +20. У східній частині, на півдні та у центральних областях ще буде тепло, до +25 градусів. На сході місцями можливе до +29 градусів.

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У західній частині пройдуть грозові дощі, місцями сильні опади, сильний вітер, у Карпатах дуже сильні дощі, високо в горах мокрий сніг. На гірських річках - паводки. Температура повітря вночі +3 +10, вдень +8 +15 градусів.

У північних областях - дощі, грози, місцями сильні дощі. Температура повітря вночі +7 +12, вдень +13 +18 градусів, у Сумській області до +23 градусів.

У центральних областях місцями дощі, грози. Температура повітря вночі +8 +13, вдень +20 +25, у Вінницькій і Кіровоградській областях +12 +19 градусів.

На сході пройдуть дощі, грози. Температура повітря вночі +10 +15, вдень +22 +29 градусів.

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У південній частині очікуються грозові дощі, в Одеській області місцями сильні дощі. Температура повітря вночі +10 +15, вдень +20 +26 градусів.

У Києві дощі, грози, вдень місцями сильні дощі. Температура повітря вночі +10 +12, вдень 17-19 градусів тепла.

Вітер очікується в Україні північно-східний, 5-12 м/с, у західних областях місцями пориви до 15-20 м/с.