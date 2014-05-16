На Горлівському хімзаводі стався витік сірчаної кислоти

Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що хімічна речовина була розлита на площі близько 2790 квадраних метрів і просочилося в грунт на глибину 3-5 сантиметрів.

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Міським відділом державної епідеміологічної служби 16 травня проведено аналіз грунту і повітря на предмет їх зараження. За результатами аналізу концентрація шкідливої речовини не перевищила допустиої норми, запевнили в ОДА.

Довідка УНІАН. Казенне підприємство «Горлівський хімічний завод» виробляє хімічні матеріали для вугільної, гірничовидобувної і військової промисловості, а також товари побутової хімії.