У Харкові кількість загиблих внаслідок падіння крана збільшилася до трьох осіб



Про це УНІАН повідомили у Держгірпромнагляді.

У лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги від отриманих травм померли дві жінки-продавці (1967 та 1962 років народження), які перебували в кіосках продовольчих товарів ТОВ «Юліс А», на які і впав кран.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 травня, о 20.09 у Харкові на території будівельного майданчика ПАТ «Курязький домобудівельний комплекс» впав будівельний кран. В результаті 1 людина загинула на місці, 5 постраждали. Одному постраждалому було надано допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. Чотирьох постраждалих доставили до лікарні, троє з них були у важкому стані.