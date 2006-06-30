Місто Яремча перейменували

Івано-Франківська обласна рада прийняла рішення про зміну нинішньої назви міста Яремча на історичну – Яремче.

Як передає кореспондент УНІАН сьогодні на ІІІ сесії Івано-Франківської облради було прийнято рішення «Про перейменування назви міста Яремча». Депутати облради відповідно до Конституції України, Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», результатів референдуму територіальної громади міста Яремча і рішення Яремчанської місцевої ради, з метою відновлення історичної достовірності вирішили підтримати волевиявлення територіальної громади щодо «перейменування міста обласного значення Яремча на його історичну назву Яремче».

Депутати також порушили «клопотання перед Верховною Радою України щодо перейменування міста обласного значення Яремча Івано-Франківської області на місто Яремче».