Фонд Ахметова вивозить сім'ї, які опинилися заручниками ситуації на Донбасі

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» оголосив про надання допомоги сім'ям зі Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Красного Лиману, які виявилися заручниками громадянських протистоянь на Донбасі. При безпосередній підтримці Фонду вивезено понад 100 осіб (з них майже 50 дітей).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

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На даний момент тільки зі Слов'янська вже виїхали 42 сім'ї (54 дорослих, 84 дитини).

Фонд готовий допомогти сім'ям з цих міст знайти тимчасове житло, забезпечити медикаментами, харчуванням, засобами особистої гігієни, надати психологічну підтримку.

Всі родини, які бажають тимчасово виїхати з небезпечних місць, можуть звертатися до соцслужб за місцем проживання. Фонд тримає з ними зв'язок та забезпечує подальший переїзд.