Рейтинг тридцяти найбагатших українців

У номері від 1 липня журнал "Корреспондент" вперше в Україні публікує рейтинг 30 найбагатших українців, а також оцінку їх статків. Перший проект Топ-30 найбагатших Корреспондент провів спільно з редакцією англомовної газети Kyiv Post і аналітиками інвестиційної компанії Dragon Capital.

Перше місце в рейтингу зайняв мультимільярдер Рінат Ахметов із $11,7 млрд. Його статки втричі перевищують вартість активів промисловця Віктора Пінчука, який зайняв другий рядок списку із $3,7 млрд. За ним слідує інший вихідець з Дніпропетровська, Ігор Коломойський, з $2,8 млрд. Потім в рейтингу розташувався партнер Коломойського Геннадій Боголюбов. Замикає першу п`ятірку 32-річний фінансист і промисловець Костянтин Жеваго.

Щоб потрапити в рейтинг 30 найбагатших українців цього року, необхідно було володіти активами вартістю як мінімумом $177 млн.

Географічно концентрація засобів виявилася найбільшою на сході України. Тут ведуть свій основний бізнес 17 з 30-ти фігурантів списку. Дев`ять з них трудяться переважно в Донбасі. Представники Західної України, хоча і фігурували серед потенційних кандидатів, скласти серйозної конкуренції столичним підприємцям і промисловцям зі сходу не змогли.

Корреспондент.net