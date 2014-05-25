Вибори 2014: довгі черги та яскраві вишиванки

Цьогорічні вибори запам'ятаються українцям у багатьох країнах світу, як мінімум, своєю масовістю. Рекордні явки на дільницях за кордоном і величезні черги на дільницях в Україні.

Родзинкою цьогорічних виборів стали вишиванки, які одягали як виборці, так і члени виборчих комісій.

Фотогалерея "Вибори 2014: у чергах та вишиванках"