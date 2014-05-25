Вибори 2014: довгі черги та яскраві вишиванки

21:16, 25 травня 2014
Суспільство
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Тренд цьогорічних виборів - вишиванки. 

Цьогорічні вибори запам'ятаються українцям у багатьох країнах світу, як мінімум, своєю масовістю. Рекордні явки на дільницях за кордоном і величезні черги на дільницях в Україні. 

Родзинкою цьогорічних виборів стали вишиванки, які одягали як виборці, так і члени виборчих комісій.

Фотогалерея "Вибори 2014: у чергах та вишиванках"

© Фото: УНІАН
© REUTERS
© Фото: УНІАН
© Віталій Уманець / facebook.com
© REUTERS
© Фото: УНІАН
© Фото: УНІАН
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© Фото: УНІАН
© Фото: УНІАН
Вибори
Вибори /  © facebook.com
© Фото: УНІАН
Українці в Копенгагені
Українці в Копенгагені /  © Zlata Bayrachna / facebook.com
Українці в Мюнхені
Українці в Мюнхені /  © 0629.com.ua
Українці у Вашингтоні
Українці у Вашингтоні /  © Євромайдан / vk.com
Українці у Вашингтоні
Українці у Вашингтоні /  © Євромайдан Новини / facebook.com
Українці в Ізраїлі
Українці в Ізраїлі /  © Євромайдан / vk.com
Українці в Бонні
Українці в Бонні /  © Євромайдан / vk.com
© Євромайдан / vk.com
© Євромайдан / vk.com

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