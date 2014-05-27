У Донецьку горів палаці спорту «Дружба» - ДСНС
07:46, 27 травня 2014Суспільство
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У Донецьку в палаці спорту «Дружба» сталася пожежа. Жертв та постраждалих немає.
У Донецьку в палаці спорту «Дружба» сталася пожежа - ДСНС/ Фото: wikipedia.org
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"О 4 год. 49 хв. 27 травня у м. Донецьк в палаці спорту «Дружба» виникла пожежа на площі близько 300 кв. м (горить внутрішнє оздоблення). До гасіння пожежі від Головного управління ДСНС України у Донецькій області залучено десять відділень на основній та спеціальній техніці", - йдеться у повідомленнні.
Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
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