У Донецьку горів палаці спорту «Дружба» - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"О 4 год. 49 хв. 27 травня у м. Донецьк в палаці спорту «Дружба» виникла пожежа на площі близько 300 кв. м (горить внутрішнє оздоблення). До гасіння пожежі від Головного управління ДСНС України у Донецькій області залучено десять відділень на основній та спеціальній техніці", - йдеться у повідомленнні.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.