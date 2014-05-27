У Донецьку горів палаці спорту «Дружба» - ДСНС

07:46, 27 травня 2014
Суспільство
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У Донецьку в палаці спорту «Дружба» сталася пожежа. Жертв та постраждалих немає.

Фото: wikipedia.org

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"О 4 год. 49 хв. 27 травня у м. Донецьк в палаці спорту «Дружба»  виникла пожежа на площі близько 300 кв. м (горить внутрішнє оздоблення). До гасіння пожежі від Головного управління ДСНС України у Донецькій області залучено десять відділень на основній та спеціальній техніці", - йдеться у повідомленнні.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

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