Призначено главу НАК «Нафтогаз України»

Постанову ухвалив Кабмін

Кабінет Міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалив постанову, якою затвердив Олександра БОЛКІСЄВА головою правління НАК «Нафтогаз України». Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар прем’єр-міністра України Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ. Як повідомляв УНІАН, 12 травня О.БОЛКІСЄВ наказом «Нафтогазу» був призначений тимчасово виконуючим обов`язки голови правління компанії. О.БОЛКІСЄВ є генеральним директором дочірньої компанії «Газ України». 24 травня своєю постановою №713 уряд призначив О.БОЛКІСЄВА членом правління НАК «Нафтогаз України».

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