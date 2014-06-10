Український мікроавтобус, що розбився в ДТП у Польщі, намагався об'їхати автомобіль дорожньої служби

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив генеральний консул України у Кракові Віталій Максименко з посиланням на польських правоохоронців.

"Водій українського мікроавтобуса Mercedes Sprinter під час спроби оминути автомобіль дорожньої служби Iveco, що стояв на лівій смузі, втратив контроль над машиною, яка перекинулась на правий бік та в перевернутому вигляді просунулась дорогою, поки не вдарила у другий автомобіль технічної служби Mercedes", - процитував він протокол, який отримало консульство від поліції 6 червня.Читайте такожУ лікарнях залишаються троє українців, що постраждали в ДТП у Польщі

За словами Максименка, він не отримував із прокуратури, яка веде слідство, даних про те, що могло спричинити аварію.

Прес-секретар окружної прокуратури в Ополє Лідія Сєрадська сказала кореспонденту УНІАН, що розслідування може тривати близько місяця. При цьому вона відмовилась повідомити попередні висновки слідчих.

Прес-секретар опольського відділення державної компанії GDKiA, яка відповідає за стан доріг у Польщі, Міхал Вандраш запевнив УНІАН у дотримані всіх процедур безпеки дорожньою службою. "Там були застосовані такі самі процедури безпеки, які застосовуються вже роками на магістралі, і раніше вони жодного разу не підводили. З нашого боку, як нам здається, не було жодного недбальства", - сказав він і зауважив, що остаточний висновок зробить прокуратура.Читайте такожПольська прокуратура розглядає кілька версій ДТП, в якій загинули 7 українців

Як повідомив Вандраш, попередження водіям про необхідність з'їхати з лівої смуги через косіння газонів дорожньою службою було розміщене на інформаційних таблицях автомагістралі за кілька кілометрів від місця, де сталася ДТП. Він додав, що GDKiA сама не виконує ці роботи, а доручає іншим компаніям, які зобов'язані дотримуватися відповідних процедур безпеки, що контролює спеціальна служба. "Наша контрольна служба не повідомляла нас, що в цьому випадку щось було не так", - сказав Вандраш.

За даними чоловіка, яий був на місці аварії та з яким вдалося поспілкуватися УНІАН, водій українського мікроавтобуса міг прогавити попередження про дорожні роботи і в останній момент, аби уникнути зіткнення з машиною дорожньої служби, "втікав" на іншу смугу. Після цього водій втратив контроль над мікроавтобусом. "Автобус був сильно перевантажений. Там були не лише люди, але багато вантажу", - додав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, польська прокуратура розглядає кілька версій ДТП, серед яких - порушення правил безпеки водієм і недбальство дорожніх служб.

Ряд користувачів польських інтернет-форумів писали, що причиною аварії могла стати недостатньо добре організована система попередження про роботи на магістралі, і зазначали, що самі ледь не потраплялиу такі ДТП на трасі А4.

У ДТП постраждали 12 пасажирів українського мікроавтобуса та один працівник дорожньої служби. Семеро українців загинули на місці ДТП, а п'ятеро були госпіталізовані. Всі жертви аварії є жителями Івано-Франківської області, що працювали у Чехії.