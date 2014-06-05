Автобус з українцями, який потрапив у ДТП в Польщі, перекинувся до зіткнення з іншим автомобілем - поліція

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар поліції Опольского воєводства Мажена Гжегорчик.

"Мікроавтобус перекинувся і вдарив в автомобіль, який займається технічним обслуговуванням магістралі. В результаті 7 осіб загинуло на місці. загалом 6 зазнали ушкоджень, троє у важкому стані були доставлені до лікарень", - сказала вона.Читайте такожСтан двох постраждалих у ДТП в Польщі українців важкий - консульство

Гжегорчик відмовилась надати додаткові деталі, зауваживши, що поліція і прокуратура ще працюють на місці аварії.

За її словами, що аварія сталася на магістралі А4 в напрямку Катовіц та створила серйозні проблеми у русі.

Прес-секретар пожежної служби в Опольському воєводстві Адам Янюк сказав УНІАН, що на місце аварії прибули п'ять пожежних машин, чотири бригади швидкої допомоги і два гелікоптери, які забрали до лікарень найбільше постраждалих.Читайте такожВ Польщі розбився український автобус: загинули 7 осіб (фото)

За словами Янюка, рятувальникам довелося зрізати дах мікроавтобуса, який боком вдарився в автомобіль технічної служби і придавив пасажирів, що були всередині. "Більшість людей була притиснута тим дахом, а інша разом із кріслами викинута назовні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у ДТП загинули семеро громадян України та четверо були доставлені до лікарень. Двоє українок перебуввають у відділенні інтенсивної терапії. За неофіційною інформацією, в мікроавтобусі їхали українці, які живуть та працюють у Чехії.