Міносвіти зніме заборону на підручники, надруковані в минулі роки

Міністерство освіти планує зняти заборону на використання підручників, що були надруковані у минулі роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міністр освіти Сергій Квіт.

«Будуть зняті заборони на використання підручників, які друкувалися у передні роки. Буде загальна лібералізація», - сказав Квіт.

При цьому він підкреслив, що міністерство не планує переписувати підручники з історії.

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“Історією повинні займатися історики. Ми не будемо займатися ідеологічним втручанням в історію. Хай історики пишуть таку історію, як вони вважають за потрібне. Тут буде домінувати професійний підхід”, - сказав Квіт.

Він запевнив, що переписувати підручники навпаки точно ніхто не буде.

Міністр підкреслив, що наразі важливим є питання ухвалення нового закону про вищу освіту, а також щодо прийняття рамкового закону про освіту загалом.

На його переконання, велику роль у напрацюванні цих законів має зіграти громадськість.

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Водночас щодо закону про вищу освіту, то Квіт зазначив, що є певні напрацювання і є вже підтримка у Верховній Раді.

Він також повідомив, що найближчим часом має вирішити питання щодо необхідного фінансування для забезпечення проведення незалежного зовнішнього оцінювання. Він пояснив, що певні кошти на це вже були витрачені, але є потреба у ще 10 млн грн.

“ЗНО ми повинні в цьому році втримати в нормальному професійному стандарті. В Україні ЗНО має кредит довіри і воно повинно працювати саме в такому вигляді до тих пір, поки в Україні ми не відчуємо наслідки реальних реформ вищої та середньої школи”, - прокоментував Квіт.

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Він також наголосив на тому, що першими кроками нового керівництва Міністерства освіти буде посилення вимог до якості освіти, водночас буде знято щоденний контроль за діяльністю навчальних закладів.

Він також сказав, що міністерство ініціюватиме відокремлення від своєї структури Вищої акредитаційної комісії, щоб зробити її незалежною.