У Костянтинівці Донецької області закінчується інсулін - ЗМІ
10:58, 16 червня 2014Суспільство
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У Костянтинівці Донецької області 2 тижні тому закінчився імпортний інсулін.
У Костянтинівці Донецької області закінчується інсулін - ЗМІ/ Фото: УНІАН
Місцеві медики відзначають, що запасів даного препарату українського виробництва вистачить не більше ніж на тиждень. Про це повідомляє джерело "Новости Донбасса".
Лікарі також повідомляють,що у людей, які страждають на діабет та їхніх родичів серйозні побоювання щодо можливості подальшого отримання життєво-важливого препарату, у деяких починається паніка.
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