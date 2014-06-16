У Костянтинівці Донецької області закінчується інсулін - ЗМІ

Місцеві медики відзначають, що запасів даного препарату українського виробництва вистачить не більше ніж на тиждень. Про це повідомляє джерело "Новости Донбасса".

Лікарі також повідомляють,що у людей, які страждають на діабет та їхніх родичів серйозні побоювання щодо можливості подальшого отримання життєво-важливого препарату, у деяких починається паніка.