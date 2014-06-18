Віктюк - Донбасу: не вважаєте себе українцями, забирайтеся геть і дайте Україні спокій

Саме в такому стані можна розібратися, що відбувається навколо, сказав він у коментарі Gordonua.com.

"Хочу жителям Донбасу сказати тільки одне: ви живете поза Богом, ви Його не чуєте. На секунду вимкніть усі російські телеканали, закрийте очі і побудьте в тиші. Без зла, без насильства, без вбивства. В цій тиші, долучившись до Неба, можливо, у вашій душі щось станеться. Повинно статися, якщо ви українці", - зазначив Віктюк.

"Якщо ви не українці, навіть ця тиша вам не допоможе. Тоді забирайтеся геть! Забирайтеся спокійно і без мату, дайте Україні спокій", - додав він.

За словами режисера, про те, як виграти війну на Донбасі, не знає ніхто: ні президент України Петро Порошенко, ні глава Росії Володимир Путін, ні європейські і американські політики. "Це знає тільки український народ зі своїм серцево-аналітичним розумом", - вважає він.

Віктюк також зазначив, що вважає себе щасливою людиною, тому що гастролів його театру в Україні чекають.