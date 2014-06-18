У Луганську бойовики розстріляли двох інкасаторів

Як повідомили очевидці «Східному варіанту», в районі банку перебували озброєні люди в камуфляжній формі, коли під'їхала машина інкасаторів, з неї вийшов чоловік з пакетом в руках. «Мабуть, бойовики вирішили, що в ньому гроші. Однак у пакеті грошей не виявилося. Вони вистрілили в інкасаторів і зникли», - повідомив один з очевидців.

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За їх словами, двох інкасаторів вбили. В даний час на місці події працюють фахівці спецпідрозділу «Барс».