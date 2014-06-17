Терористи домовляються, як "підставити" українських військових - радіоперехоплення

Відповідне радіоперехоплення розмови між самопроголошеним прем'єром Андрієм Пургіним і невідомим в Москві оприлюднив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков через Громадське ТБ, пише Українська правда.

Аваков стверджує, що співрозмовник Пургіна знаходиться в Москві.

"Мене сильно "задовбують" про фосфорні бомби. Якщо у тебе хтось є в Слов'янську, нехай візьмуть ці фосфорні бомби", - сказав голос, схожий на голос Пургіна.

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"Ні, тільки що розмовляв, Андрюха (Пургін - ред.), Стрілок (Ігор Стрєлков/Гиркін - ред) говорить, що в очі їх (фосфорні бомби) ніколи не бачив..." - сказав співрозмовник.

"Ага я зрозумів. Це п... (має на увазі брехню - ред). Ну ладно. Раптом не п..., треба шматок десь знайти, щоб фосфор можна було десь нашкрябать. Насипте десь його там, я не знаю... Його можна буде провезти на суміжну територію", - сказав Пургін.